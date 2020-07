Il Mattino:” E’ tempo di rinnovi per tre giocatori di Giuffredi!”

Il Mattino:” Ecco quando firmeranno tre giocatori di Giuffredi!”

Non solo arrivi e partenze, ma anche le riconferme sono all’ordine del giorno in casa Napoli. Tra i tanti calciatori che possono rinnovare il contratto questa estate anche Mario Rui e Di Lorenzo, i due terzini titolari della squadra di Gennaro Gattuso. «Ci stiamo lavorando, siamo molto vicini. Non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, dovrebbero firmare. Sicuramente entro la partita con il Barcellona» ha annunciato il loro agente Mario Giuffredi. «E se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret, Sepe potrebbe tornare perché è uno dei portieri che piace al Napoli» ha continuato l’agente a Radio Punto Nuovo. «Stesso discorso vale per Hysaj: se va via lui, possiamo aprire un discorso per Faraoni. Europei? Spero se li possano giocare Di Lorenzo, Conti e Faraoni. Siamo ottimisti e fiduciosi, siamo consapevoli delle capacità dei nostri giocatori».