Il Mattino:” E’ febbre azzurra per il Napoli domani sera”

E’ febbre azzurra per il Napoli domani sera

In 40 mila domani sera spingeranno gli azzurri contro la Juventus. Il San Paolo torna a riempirsi per la sfida attesissima contro i bianconeri e per il ritorno di Sarri per la prima volta da avversario. Il successo contro la Lazio ha restituito entusiasmo ai tifosi dopo un periodo complicatissimo e ben quattro sconfitte consecutive casalinghe. E allo stadio sono tornati i gruppi ultrà sia in curva A che in curva B a incitare gli azzurri dal primo all’ ultimo minuto contro la formazione di Simone Inzaghi.