Il Mattino:” Dopo il 25 maggio può chiudere il campionato!”

Il Mattino nell’edizione odierna fa il punto della situazione sulla ripresa o meno del campionato. Ieri il presidente del governo e il ministro della Salute hanno indicato una data orientativa sulla ripresa del campionato. La data il 18 maggio dovrà poi essere confermata in quanto i protocolli emanati dalla FIGC non sono stati ritenuti adeguati alla salvaguardia della salute dei giocatori. Per questo motivo Conte e Spadafora non hanno dato nessuna certezza Da voci di corridoio si trapela che l’ultima data possibile per definire la ripresa del calcio in Italia sarebbe il 25 di maggio Un ulteriore rinvio significherebbe la sospensione totale del campionato 2019-20. Cosa che purtroppo al momento sembra probabile.