Il Mattino:” Demme già va al massimo”

Sulla pagine interne del Mattino di oggi si parla di Demme, il neo acquisto del Napoli

Demme lavora già duramente per inserirsi il più velocemente possibile negli schemi del Napoli: contro il Perugia il buon esordio per il tedesco (entrato nella ripresa) che ora comincerà ad entrare in corsa per una maglia da titolare con Fabian Ruiz, impiegato da Gattuso da playmaker nelle ultime tre partite e con l’altro acquisto di gennaio, lo slovacco Lobotka. «Per quanto riguarda le mia caratteristiche, penso di avere la mentalità giusta, corro molto emi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo», le sue parole in un’intervista rilasciata sul profilo twitter del Napoli