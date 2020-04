Il Mattino:” Covid 19: In Campania può arrivare il picco”

Il Mattino di oggi riporta riporta che fra poco in Campania si raggiungerà il picco massimo della pandemia.

“La Campania è vicinissima al picco epidemico – calcolato nel bilancio tra i nuovi contagi a cui sottrarre i decessi (pochi) e i guariti (molti) – e registra anche un forte calo dei ricoveri. I posti liberi di rianimazione sono sempre più numerosi e si registra una migliorata capacità di gestione clinica precoce della malattia. Perdurano alcuni focolai concentrati negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni nuclei familiari. L’epidemia di Covid-19 in Campania non è azzerata tuttavia i numeri assoluti e la velocità di trasmissione sono oggi sotto controllo”