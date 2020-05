Il Mattino:” Così muore la via dei Presepi!”Il

Il Mattino:” Così muore la via dei Presepi!”

L’emergenza economica della fase 2 colpisce anche la via dei presepi a Napoli. Quella San Gregorio Armeno cuore della passione napoletana e i sogni di tanti napoletani sta per morire sotto i colpi della crisi. A riportare l’appello degli artisti di San Gregorio Armeno è l’edizione odierna del Mattino.

Chiedono aiuto al Comune per la cancellazione di alcuni tributi locali, ma a Palazzo San Giacomo e al sindaco Luigi de Magistris fanno sapere che loro – gli artigiani della via dei presepi, stiamo parlando di San Gregorio Armeno – sono pronti a farsi «adottare» da uno sponsor, magari internazionale per sopravvivere. Serve una iniezione di soldi e di ottimismo perché, questa la sostanza, domani nonostante inizi formalmente la Fase 2, le serrande gli artigiani del presepe continueranno a tenerle abbassate. E questo perché le condizioni della ripartenza fanno spegnere ogni speranza di rinascita. Situazione complessa. La pandemia c’è e fa ancora paura su questo non ci piove. Dalle parti di San Gregorio Armeno temono il distanziamento sociale, ma soprattutto la desertificazione del centro storico della città di cui erano l’attrazione primaria e fatale delle centinaia di migliaia di turisti che arrivavano a Napoli fino a 90 giorni fa. Senza di loro – il ragionamento – inutile stare aperti, anzi San Gregorio Armeno muore. Così, gli artigiani si sono organizzati e hanno dato via all’associazione culturale di promozione sociale Corpo di Napoli che riunisce tutte le storiche botteghe artigiane di via San Gregorio Armeno: «Un luogo di perfezione artistica immersa nel cuore del centro storico di Napoli», un movimento nato per chiedere aiuto alle Istituzioni. È l’incipit del loro manifesto