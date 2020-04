Il Mattino:” Arrivano i medici”Sentinella”.Ecco il loro compito”

Arrivano i medici ” Sentinella” che dovranno vigilare sulla condizione di salute dei lavoratori nel momento della ripresa che sembra ancora lontana visto i numeri e visto la mancanza di mascherine e tamponi A riportare la notizia è il Mattino di oggi.medici

“Si chiameranno “medici competenti”, o “sentinella”, e saranno fondamentali per la ripresa delle attività. A loro spetterà il compito di monitorare e assistere i lavoratori di imprese, negozi e aziende di ogni tipo. E ognuno di questi dovrà garantirne la presenza. Ma non sarà il medico di base, bensìuna figura “dedicata”, da poter consultare davanti a emergenze, chiarimenti. Il ministero della Salute sta mettendo a punto le linee guida da presentare alleAsl, affinché si occupinodi far rispettare questo tipo di disposizioni. La questione non è da poco, perché prevede l’impegno concreto di un grosso numero di medici, ma anche l’attenzione di chi è titolare delle attività che vogliano tornare operative”