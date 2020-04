Il Mattino” Ancora incerto quando potremo bere un caffè” al Bar”

Non si sa ancora niente quando si potrebbe bere un buon caffè Ecco come riporta la notizia il Mattino di oggi?

Per quanto riguarda bar e ristoranti starebbe maturando l’idea di dare un segnale di riapertura anche per questo settore. Non sono ancora chiari né i tempi né la localizzazione dei permessi che potrebbero scattare solo nelle Regioni meno colpite dall’epidemia. Si partirebbe comunque ripristinando alcune delle regole che erano già state approntate prima del lockdown e aggiungendone altre: dunque distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all’aperto. Quanto ai parchi potrebbe essere permesso tornare a passeggiarvi magari con guanti e mascherina.