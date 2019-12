Il Liverpool è sul tetto del mondo per club

La finale di Coppa del Mondo per club è tra il Liverpool ed il Flamengo Il Liverpool nella semifinale ha battuto non senza difficoltà il Montgomery. La squadra di Klopp ha una partenza sprint Infatti nel giro di due minuti i Reds sfiorano due volte i goals. La prima occasione l’ha Firmino ma il brasiliano sciupa una grossa occasione davanti al portiere. Altra occasione persa è quella con Manet che riceve un assista da Salah, ma il tiro va alto. Il Flamengo che fino ad allora aveva chiuse le linee di passaggio dal 20’ il Flamengo si decide di giocare. Il Flamengo non ci sta ad essere la li vittima sacrificale ed incomincia a giocare in maniera orizzontale per eludere il bunker costruito da Klopp. L’azione del Flamengo si quando su un lancio lungo va ad imbeccare Bruno Henrique che manda fuori. Al 32 episodio da Var C’è nella mischia che si verifica un fallo di mano che l’arbitro né il Var. Al 46’ partenza sprint dei Reds. Firmino tira ma colpisce il palo. Sfortunato vero e proprio Ancora Liverpool. Al 49’ Harnold offre un assista a Salah il cui tiro è alto. Al 53’ Gabriel tira ma Alison risponde da campione. La sfida è avvincente assai, le due squadre non si risparmiano, anzi sprezzante. Al 54’ rigore netto negato per fallo di Van Djick su Gabriel. Nella seconda parte del secondo tempo il Flamengo tenta di giocare a calcio. Gabriel tenta con una rovesciata di segnare. Il Liverpool prende coscienza delle sue qualità e al 85’ Henderson tira violentemente ma il portiere del Flamengo devia in angolo. Al 95 c’è un assist di Salah per Manet il senegalese tira fuori ma viene atterrato l’arbitro assegna il rigore ma dopo va a rivedere le immagini che dicono che il fallo avviene fuori area Decisione difficile per l’arbitro. Arbitro che non è rigore ed è giusto visto le immagini. Al 97’ Gabriel Barbosa manca il goal del Flamengo, la squadra dei Reds parte in contropiede con Mane che parte palla al piede, alza la testa e passa a Firmino che dribbla il portiere brasiliano e segna. Il Liverpool cerca di legittimare il vantaggio prima con un tiro di Salahh che il portiere del Flamengo devia in angolo e poi su conseguente calcio d’angolo Van Djik smarcatosi tira ma è sempre l’estremo difensore carioca ad opporsi e a mantenere a galla la sua squadra. Ancora un’occasione sprecata da Gabinongoal visto le innumerevoli occasioni mancate dall’ex mai rimpianto nero-azzurro.AL118’ Lincol spezza i sogni del Flamengo tirando alto un pallone che merita miglior sorte . Finisce qui il Liverpool è campione del mondo per club per la prima volta.Tale vittoria rende ancora più belle le vittorie del Napoli contro i reds di Klopp e rende ancora più amaro l’addio di Ancelotti artefice in Champions League di vere imprese degli azzurri.