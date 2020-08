Il Lione ruggisce ancora. Anche il City va K.0.

Nel calcio di scritto non c’è niente La conferma è arrivata stasera quando il Lione del sergente Garcia elimina il professore del Tiki Taka, Pep Guardiola. La cronaca vede al 3’ un’azione sull’ asse Cancelo, Sterling, con quest’ultimo che fornisce un assist in area ma nessuno ne approfitta. Il Lione cerca il goal con Marcial ma il portiere del City para. Il goal arriva con Cornet che riprende un’azione di contropiede di Depay .Il City non sembra pronto a tale sfida. Viene ingabbiata dalla tattica sparagnina dei francesi. La manovrea degli inglesi è meno fluida mentre i francesi si arrocano davanti al loro portiere. La manovra inglese si sviluppa solo sulla sinistra dove Cancelo con Sterling o De Brunye cerca di mettere in difficoltà la retroguardia inglese. Nel secondo tempo al 46 c’è un bell’ azione di De Brunye che passa a Sterling il cui tiro è deviato in angolo. Al 68’ Il City pareggia con un goal di De Brunye dopo un assist di Sterling. Da questo momento in poi la sfida vive di emozioni pure. Al 78’ c’è un’azione di contropiede di Dembelè che s’invola e da solo segna il 2-1. Ancora City che sbaglia. Sterling da solo manca clamorosamente un goal da pochi passi. Goal mangiato goal subito. La regola viene confermata dall’ azione di Dembelè che segna il 3-1. Il triplice fischio sancisce la fine del tiki taka e decreta la fine del progetto City che ancora una volta fallisce l’obiettivo della semifinale di Champions League.