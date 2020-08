Il Koulibaly del Camp Nou: Un disastro

Davvero una brutta serata per Kalidou Koulibaly al Camp Nou. Bocciato da tutti i quotidiani, per La Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo. 4,5 il voto della rosea: “Inizia permettendosi un tacco, ma prosegue collezionando errori di varia gravità: regala un corner, e soprattutto falcia Messi provocando il rigore”. Stesso voto da TMW: “Primo tempo da incubo. Si fa saltare da Messi in occasione del 2-0 (non solo lui) e abbatte la Pulce regalando il rigore che porta il risultato sul 3-0. Nella ripresa si notano le scorie mentali del precedente blackout”.

I VOTI:

TMW: 4,5 La Gazzetta dello Sport: 4,5 Corriere dello Sport: 4 Tuttosport: 5 Corriere della Sera: 4,5 Il Mattino: 5,5

Persemprenapoli:

Koulibaly 4,5 Un disastro. Sbaglia sul primo goal regalando il calcio d’angolo da cui nasce il primo goal Non fa nessuna opposizione sul secondo goal. Ritarda il rilancio e si lascia beffare da Messi e commette fallo da rigore. Chiude in modo indecoroso la sua stagione peggiore e forse la sua avventura in azzurro