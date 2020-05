Il Giorno:”Da Iseo un’idea per andare al mare!”

Arriva da Clusane di Iseo una innovativa idea per potersi recare in spiagge e lidi balneari in tutta sicurezza senza sentirsi in una gabbia formata da barriere in plexiglass. Il brevetto ideato da Claudio Fierli, 56 anni di Bolgare e Susanna Milesi, 52 anni di trescore Balneario, gestori del lido Origami di Clusane e da Emanuele Martinelli, brillante geometra 22enne del posto, è stato depositato l’altro ieri a Brescia dallo studio Giacobacci & Partners. “La nostra proposta è una barriera da utilizzare all’interno degli stabilimenti balneari ma anche in piscine e strutture simili, pubbliche o private in grado di permettere il raggiungimento del distanziamento sociale con particolare riferimento ai recenti standard di sicurezza da garantire per la limitazione dei contagi da coronavirus – spiega Emanuele Martinelli –. L’idea originaria, diventata un brevetto di invenzione industriale, è dei miei soci Claudio e Susanna. Io l’ho per così dire messa su carta”.

L’invenzione, secondo gli ideatori, offre alcuni significativi vantaggi rispetto ai dispositivi finora noti tra cui il costo di realizzazione contenuto, che varierà a seconda dei materiali. “Non solo – aggiungono Claudio Fierli e Susanna Milesi –, la struttura potrà essere montata da una sola persona e avrà un impatto ambientale e paesaggistico minimo, grazie ai materiali leggerissimi con sui darà fatta, tra cui l’alluminio”.