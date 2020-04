Il Fatto Quotidiano:”Il Covid 19 non ferma la criminalità.Dramma a Napoli”

Un dramma nella notte a Napoli durante un tentativo di rapina in banca. Come riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, un poliziotto di 35 anni è morto cercando di fermare due rapinatori dopo un colpo in banca: un altro collega è rimasto ferito.

“Gli agenti sono intervenuti in via Abate Minichini dopo la segnalazione di una rapina in banca: a quel punto hanno cercato di impedire la fuga degli autori bloccando la strada con la volante, ma sono stati travolti dall’auto dei due rapinatori. Feriti nello scontro, i due uomini sono stati bloccati poco dopo” si legge.