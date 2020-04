Il Fatto Quotidiano:”E’ dura la lotta al Covid -19 sul territorio”

“corUn mese dall’i ni zi o del lockdown, mentre si comincia a parlare di ripresa, è chiarissimo che la medicina territoriale giocherà un ruolo centrale. La ripartenza dipenderà dalla capacità di spegnere i nuovi focolai del virus, come ha ribadito ieri Massimo Galli al Fatto. Che la rete territoriale avesse una valenza centrale il governo lo aveva capito – al – meno sulla carta – già dall’ini – zio. Tanto è vero che con l’art.8 del decreto legge del 9 marzo numero 14 chiedeva alle Regioni di istituire entro dieci giorni “un’unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”. Le cosiddette “Usca”, dunque, sarebbero state (e possono ancora essere) un servizio fondamentale anche per evitare l’accesso in massa agli ospedali, tra le cause scatenanti del contagio. Ma la loro attivazione, persino nelle zone più colpite dal coronavirus, non è stata immediata. Ogni Regione ha fatto un provvedimento ad hoc, organizzandosi come ha potuto e creduto. D’altronde, lo stesso governo non era stato chiarissimo su funzioni e prerogative delle Usca. Per esempio, non chiariva se potessero o dovessero fare i tamponi. Vago il anche sulle modalità di reclutamento e sulle risorse. Il testo parla di “un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta”. E ancora: dice che possono far parte dell’unità speciale “i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in Medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’Ordine”. Indicazione di massima: “L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8 alle ore 20” e ai medici “è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro all’o ra”