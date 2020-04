Il Fatto Quotidiano:” Alla fiera del calcio…….!

Il periodo nero del calcio italiano viene analizzato dal Fatto Quotidiano che richiama una canzone di Branduardi per rendere l’idea di ciò che sta succedendo.

“Alla fiera del pallone, per due soldi, i club non vollero più pagare i calciatori visto che le partite nIl Fatto Quotidiano!” Va in scena “il Raccatta soldi 2019-20″on si giocavano più; ma poi vennero le tv, che non vollero più pagare i club visto che le partite non si trasmettevano più; e poi vennero gli abbonati, che non vollero più pagare le tv visto che le partite non si vedevano più… ”, e chissà che alla fine non arrivino anche oggi l’angelo della morte e il Signore a spezzare come allora l’i nfinita catena. Già. E tuttavia, se è vero che il campionato manca a tutti e che pur di vederlo ripartire gli italiani accetterebbero ogni cosa, dalle partite a porte chiuse ai playoff, dai campi neutri alle Final Eight, un modo per passare il tempo senza annoiarsi ci sarebbe: seguire, appunto, il campionato in corso tra i quattro club rimasti in gioco giunto ormai alle battute conclusive. La lotta è per conquistare il titolo di “Raccatta soldi 2019-20”. Chi la spunterà? Calciatori. I presidenti vogliono tagliargli dai 2 ai 4 mesi di stipendio; e non si capisce il perchè visto che a marzo, dopo la sospensione decretata il giorno 9, li hanno fatti allenare a casa loro e visto che da maggio torneranno a farlo in campo. Balla il mese di aprile, quindi: ma se è vero che per concludere la stagione (se accadrà) occorrerà sforare nel mese di luglio (e di agosto per chi è in Champions o in Europa League), i calciatori saranno i soli a poter dire di avere lavorato come e forse più di prima. Senza contare i contagi che hanno colpito 15 di loro; molti di più, in realtà.