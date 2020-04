Il Fatto Quotidiano:” La Lega di serie A chiagne e fotte !”

Il Fatto Quotidiano di oggi analizza la situazione paradossale del calcio italiano e lo fa con una frase idiomatico della lingua più bella del mondo il napoletano.Ecco cosa dice.

“Se da un lato i presidenti non vogliono pagare i giocatori, dall’altro vogliono essere pagati dalle tv: chiagne e fotte, direbbero a Napoli.lega Per la cronaca, le 124 partite che Sky, Dazn e Img (diritti estero) non trasmetteranno mai valgono da contratto 440 milioni. “S en za quei soldi è la fine”, piagnucolano i club, quegli stessi club che hanno accumulato debiti per 2,5 miliardi e che solo ai procuratori hanno pagato un anno fa 118 milioni. TV.Sky, DAZN e Img invece non solo non vogliono pagare l’ultima rata bimensile dell’1 maggio, ma chiedono un robusto rimborso della rata di marzo-aprile, già onorata, visto che Il 9 marzo si è fermato tutto. Tra l’altro, anche ammesso che in estate si torni a giocare, con molte partite in contemporanea l’appeal per gli investitori pubblicitari sarà minimo. Abbonati . Le tv non vogliono pagare i club per via delle partite non giocate? Strano perchè i soldi degli abbonati, i 15 euro per il pacchetto Sport e i 15 per il pacchetto Calcio, Sky li sta incassando senza battere ciglio a dispetto delle partite sparite. Giustizia vorrebbe che anche gli utenti venissero integralmente rimborsati. Per caso, qualcuno l’ha sentito dire?