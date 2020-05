Il Fatto quotidiano:” Ecco come si viaggia in Vesuviana al tempo del CV19″

In Circumvesuviana si viaggerà a sediolini singoli e a posti ridotti. La notizia la riporta il Fatto Quotidiano di oggi nella sua edizione della Campania

Verrà chiesto agli utenti di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza, si salirà a bordo muniti di mascherina e guanti. De Gregorio, inoltre, precisa che “nonostante il personale di Eav non sia responsabile del rispetto del distanziamento sociale, il conducente, per non superare il numero di viaggiatori previsto, potrà non effettuare fermate per la salita e, in tali casi, la discesa sarà consentita appena possibile”. L’Eav ha predisposto anche l’utilizzo di “Sam”, applicazione attraverso la quale l’utente potrà segnalare in tempo reale situazioni di emergenza e automaticamente parlare con le forze dell’ordine. Inoltre, da lunedì prossimo, sono stati predisposti sperimentalmente servizi aggiuntivi “da prenotare” il giorno precedente, nel caso in cui l’offerta al pubblico da orario presentasse delle lacune. Ovviamente non si tratterà di un servizio taxi e varrà solo per alcune linee. Cambia anche la modalità di vendita e verifica dei titoli di viaggio. È sospesa la vendita del biglietto a bordo di treni e bus, sarà possibile acquistare il ticket per via telematica.”