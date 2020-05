Il Fatto Quotidiano:” C’è bisogno di programmare la sanità sul territorio”

Dopo che sarà passata la pandemia , o almeno il grosso della pandemia, l’importante sarà programmare la sanità a livello del territorio. Ecco cosa afferma il dottor Coscioni al fatto quotidiano. Ecco le sue parole.

“Calano i contagi da Coronavirus, il che dà la possibilità di programmare la sanità pubblica e privata del dopo-pandemia: è un atto dovuto per non trovarci impreparati per la seconda volta. Il nodo da sciogliere è quello l’assistenza sul territorio, garantita in Regione da 72 distretti pubblici. È un osso duro sul quale governatori, commissari straordinari e direttori generali hanno sempre evitato di mettere alla prova la propria dentatura. Enrico Coscioni, direttore di una divisione di cardiochirurgia a Salerno, da consulente per la sanità del governatore Vincenzo De Luca è pronto alla battaglia: “Dobbiamo investire molto sui distretti”. Impegnato in mille riunioni lo specialista dopo un bell’avvio scende alla stazione sbagliata. Mette da parte l’organizzazione dei 72 distretti presentando l’assistenza domiciliare integrata da affidare a specialisti ambulatoriali. Non dimentica, però, gli ospedali che elimineranno gli ambulatori aperti agli esterni. “Saranno chiusi e trasferiti nei distretti – annuncia Coscioni – perché in ospedale potrà andare in ambulatorio chi è stato operato di protesi d’ anca o di ginocchio, persone alle quali è stato applicato uno stent cardiaco, un paziente che dopo un intervento deve essere visitato dallo specialista che l’ha operato. Per le visite specialistiche i cittadini dovranno rivolgersi ai distretti”. Proposta da condividere perché consentirebbe agli ospedali di trattare casi urgenti e di lavorare sull’attività medica e chirurgica programmata”