Il Fatto Quotidiano:” A Gragnano la privacy non viene rispettata”

Il Fatto Quotidiano di oggi ha riportato ciò che accade nelle città della pasta Gragnano. In questa città di 30 mila abitanti in provincia di Napoli, sul sito del Comune hanno pubblicato il file pdf con i nomi cognomi e le date di nascita delle 701 persone ammesse a ricevere il buono spesa. 701 signori e signore a cui d’ora in poi si potrà attribuire una patente di povertà certificata. La particolarità è quella che alla fine del file non è indicato l’importo da calcolare in un successivo momento tenendo conto del nucleo familiare. Di conseguenza come si è solito fare è partita la catena di Sant ‘Antonio. In pratica ci sono dubbi su chi deve ricevere tali agevolazioni. Ecco le parole del sindaco Cimmino che taglia corto sull’ argomento: “La legge impone di pubblicare i beneficiari di importi pubblici e così ha ritenuto giusto fare il dirigente dei servizi sociali in base a un obbligo normativo” Altri comuni almeno hanno avuto il pudore di non fare tale operazione che non rispetta qualsiasi buon senso sulla Privacy ed è giusto che il popolo e quella parte di popolazioni s’indegni di tale mancanza di rispetto della situazione inn cui versa una buona parte di popolazione che non solo deve fare fronte alla miseria ma deve anche far sapere le proprie condizioni economiche.