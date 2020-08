Il destino di Gaetano è già definito!

La Cremonese anche nella prossima stagione potrà contare sulle prestazioni di Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, che in questa stagione ha vestito la maglia grigiorossa in 15 occasioni segnando tre reti, è rientrato al Napoli proprietario del cartellino e nelle prossime ore rinnoverà coi partenopei fino al 2025. Una volta firmato il nuovo contratto con gli azzurri il giocatore tornerà in Lombardia per mettersi agli ordini di Pierpaolo Bisoli. Lo riporta Cuoregrigiorosso.it spiegando che fra i due club c’è da tempo un accordo sulla parola.