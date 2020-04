Il Covid-19 uccide un ex gloria del Milan e del Sorrento

Il Covid -19 uccide anche una gloria del calcio sorrentino La brutta e triste notizie giunge dal Piemonte e più precisamente dalla città di Torino Infatti stamattina il virus vigliacco e killer non ha risparmiato neanche un ex allenatore del glorioso Sorrento calcio 1945 quello che faceva divertire e gioire gli affezionati del Sorrento calcio degli anni 70 All’Pio Albergo Trivulzio di Milano è venuto a mancare anche Urano Navarrini allenatore del Sorrento nella stagione 1982-83. La causa? La negligenza di un sistema sanitario piemontese che ha permesso che un soggetto infetto entrasse nel cass di cura di tanti anziani ha determinato una carneficina Tale carneficina ha colpito anche un uomo dello sport che faceva della salute il suo credo e la sua vita. Una persona che ha dedicato la sua lunga carriera all’onestà e all’insegnare ai più giovani le regole della vita. Quelle stesse regole non rispettate da un sistema sanitario che ha fatto completamente flop. Chi era Navarrini? Per i più giovani forse non è non è un uomo nuovo ma per i storici tifosi dei diavoli rossoneri era un istituzione, Era nato nella Verona di Romeo e Giulietta il 2 Maggio 1945. Aveva vestito maglie gloriose come quella rosso-nera del Milan (erano forse quelli i suoi colori preferiti)

Poi aveva vestito la maglia della Pistoiese del Savona del Verbania del Taranto del Novara e della Pro Patria. Da allenatore visse la sua carriera a Pro Pratia Aosta,Sorrento , Elpidiense Potenza e Vigevano. Poi il ritiro e l’anzianità passata in un albergo che ha un maleficio sulla sua testa. Prima le tangenti di Chiesa al PSI e poi questa vicenda penosa che oltre alla morte di tanti anziani ha portato via la vita ad un vero uomo di sport.

Il Sorrento Calcio, come tutto il mondo dello sport e del calcio esprime il proprio cordoglio ai familiari di mister Navarrini e a tutti quelli che gli hanno voluto bene.