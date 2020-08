il Corriere dello Sport:” Ecco la situazione Covid 19

In Catalogna – secondo il Corriere dello Sport – nelle ultime 24 ore sono 622 i nuovi positivi al Coronavirus, circa la metà rispetto a ieri, infatti si erano registrati ben 1243 casi. A questi dati ben auguranti, purtroppo fanno seguito quelli del numero di morti, oggi 30 mentre ieri erano stati zero. A Barcellona il numero totale di positivi è salito a 39.052, con 242 ricoverati di cui 44 in terapia intensiva e 5284 deceduti.