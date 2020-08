Il caso Milik: Ecco le ultime

Il caso Milik. Con il Napoli alle prese con diverse cessioni, la situazione più spinosa investe Arek Milik. L’attaccante polacco ha scelto di non prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 ed è stato ufficialmente messo sul mercato dal Napoli. Prima dell’addio di Sarri alla Juve era il favorito per diventare il nuovo ‘9’ della Vecchia Signora, ma con l’avvento di Pirlo la situazione è leggermente cambiata. A ciò va aggiunta la difficoltà di Juve e Napoli nell’intavolare una trattativa: il club azzurro chiede 40 milioni ed accetterebbe il solo Bernardeschi come contropartita, ma l’esterno ha sempre chiuso la porta al trasferimento in azzurro. Avanza in queste ore la pista Roma, che ha argomenti sufficienti per convincere il Napoli: in particolari Cengiz Under e Jordan Veretout, che piacciono molto a Gattuso.