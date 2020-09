Il Cardinale Sepe benedice il nuovo Napoli di Gattuso

In quest istanti il Cardinale della curia di Napoli Reverendo Crescenzo Sepe sta benedicendo come da tradizione la squadra azzurra del Napoli e tutto il suo staff a partire dal presidente Aurelio de Laurentiis , il mister Gattuso i giocatori fino ai magazinieri. Seguiranno aggiornamenti in merito su Persemprenapoli.