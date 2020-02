Il Cagliari è affetto da parigite. Il Napoli ringrazia

Il Cagliari spreca un’altra occasione per allungare e raggiungere il sogno Europa League. La sfida contro il Parma orfana di Gervinho il cui trasferimento è diventato un giallo, è importante per aumentare le distanze con le squadre che cercano di raggiungere l’Europa League Tra di queste il Napoli di Gattuso che insegue a 4 punti i sardi. Nel primo tempo la sfida è appannaggio della squadra di Maran che cerca di vincere. Ma è del Parma la prima azione Kucka tenta il colpaccio ma il pallone va fuori. Il Cagliari sembra tornato quello di un tempo Il faro della squadra è Cigarini che ha nel mantenimento della posizione la sua arma migliore. Naingolaan libero da marcatura agisce tra le linee e mette in difficoltà il centrocampo parmense. Ai lati di Cigarini Nandez e Ionita non solo corrono ma cercano con le loro incursioni di scardinare la retroguardia del Parma. Al 18’ Nandez passa a Faragò che piazza un cross rasoterra su cui s’avventa Joe Pedro e segna Cagliari 1- Parma 0 Il Parma però non s’arrende ma la dea bendata non aiuta la squadra di D’Aversa Kucka prende il palo Naingolan all’interno dell’area batte a rete ma Colombi devia in angolo. Kucka pareggia su un cross rasoterra di Brugman. Nel secondo tempo la sfida diventa più vibrante. Il Cagliari ferito nell’orgoglio riparte e al 52’ l’arbitro sembra regalargli un rigore che Joe Pedro manda fuori. Al 55’ il Cagliari segna con Simeone che approfitta di una dormita della difesa parmense e batte Colombi. Al 58’ la situazione che si crea è assurda alquanto Infatti Irrati prima assegna al Parma per fallo di gomito di un difensore cagliaritano poi dal Var, che sembra rotto, assegna una punizione fuori area non degnandosi neanche di rivedere le immagini inconfutabili dell’accaduto Rivedendo le immagini il rigore è più che netto. Dopo questa sgradita, per il calcio figurati per i parmensi, situazione,il Parma non si arrende , anzi con Kucka tenta il pareggio ma il pallone va fuori. Stesso destino per Helmani. Il pareggio, cosa giusta, arriva sul filo di lana con un Cornelius di testa che da meritatamente il punto alla squadra di D’Aversa Contemporaneamente da una speranza europea al Napoli che vede l’Europa League a soli 5 punti e lunedì c’è la Samp degli ex