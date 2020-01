Il brutto anatroccolo Cagliari fa manita…..ma di sconfitte

C’era una volta un brutto anatroccolo che per diventare bello si specchiava nel lago.Divenne bello ma dopo ritornò ad essere come prima perchè si era vantato troppo. Ecco al Cagliari è successo questo. Si è troppo specchiato e per specchiarsi è ridiventato brutto.La squadra appare stanca , fragile e molle.Inoltre ha perso la qualità che è basilare sia nella vita come nello sport: l’umiltà

La Cronaca

La sfida per gli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Cagliari ha una partenza scioccante per i sardi. Infatti grazie ad un retropassaggio di Oliva, il pallone arriva a Lukaku che non perdona e segna con un bel tiro l’1-0 per la squadra di Conte. All 11’ viene annullato un goal all’Inter per un fuorigioco millimetrico di un giocatore dell’Inter. La squadra dei quattro mori non riesce ad uscire dalla propria area sia per una lentezza nei movimenti dei giocatori principali sia perché l’Inter fa un pressing tanto asfissiante quanto produttivo. La beneamata raddoppia con Bora Valerio che riprende un cross dalla destra di Barella che Lukaku non riesce ad intercettare. Alla fine del primo tempo la squadra meneghina vince 2-0. Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, anzi l’Inter accelera e segna ancora con Lukaku che riprende un cross dalla destra. A segnare il quarto goal è Ranocchia, da secoli non segnava, che di testa batte Olsen a cui sarà venuto il mal di schiena abbassandosi a prendere quattro volte il pallone. Tra il terzo ed il quarto goal da segnalare il palo di Naingolan e il goal di Oliva. La sfida finisce con il Cagliari che fa manita, ma di sconfitte consecutive.