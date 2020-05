Il bilancio dell’arrivo dal Nord a Napoli è in chiaro oscuro

Non è iniziato nel migliore dei modi la fase 2. Almeno per quel che riguarda il rientro dal Nord verso la Campania tra i viaggiatori in auto. Meglio è più sicuro il rientro mediante freccia rossa. Infatti come riporta la trasmissione Tagadà che va in onda a La 7 al casello Napoli Nord su un campione di 60 viaggiatori controllati che provenivano dal Nord Italia è risultato positivo poco più del 23%: 14 persone. La cosa ancora più grave è che nessuno di questi 14 viaggiatori era consapevole di aver contratto la malattia. Questi saranno sottoposto a tampone faringeo per capire che non siano dei “falsi positivi”. Comunque è un dato allarmante su cui vigilare. Viceversa nessuno dei viaggiatori scesi dal treno proveniente dal Nord presentava una febbre superiore a 37, 5 gradi centigradi. Per questo motivo non è stato necessario, cosa sbagliata, effettuare il test sierologico rapido.