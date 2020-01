 Il Barcellona intenzionato a pescare nel campionato di serie A.

Il Barcellona continua a essere alla ricerca di un attaccante per sostituire l’infortunato Luis Suarez. Saltato l’affare Rodrigo con il Valencia, i catalani si sono fiondati su Dusan Tadic dell’Ajax, ma la trattativa resta in fase di stallo. Come riferisce la redazione di Tmw, la nuova idea per il club spagnolo è Domenico Berardi. Gli intermediari sono già al lavoro sull’asse Spagna-Italia con vari contatti tra le dirigenze