Il Barca tranquillizza il Napoli

Joan Bladé, membro della dirigenza del Barcellona, ha parlato della situazione sanitaria in Catalunya con particolare riferimento alla sfida di Champions League di domani fra i blaugrana ed il Napoli: “Stiamo rispettando tutte le misure sanitarie necessarie, come il distanziamento sociale, la misurazione della temperatura e la pulizia delle mani. Il tutto per far sì che la partita si possa svolgere nel pieno rispetto delle norme di prevenzione. Inoltre stiamo realizzando controlli specifici su tutti i test sierologici. I nostri giocatori realizzano i test quasi ogni giorno in modo da ridurre al minimo i possibili contagi, siamo consapevoli dei rischi. Devo ringraziare la UEFA per aver permesso di giocare il ritorno al Camp Nou dopo l’andata al San Paolo. Siamo i primi a voler garantire uno spazio sicuro in cui giocare e per questo dico che il Camp Nou sarà un luogo sicuro in cui svolgere la partita”.