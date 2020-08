III giorno di allenamento: Insigne in gran spolvero, Osimhen il nuovo gringo?

Terza giornata di allenamento pomeridiano del Napoli del comandante Gattuso. La squadra azzurra inizia la sessione pomeridiana sotto un cielo velato. Inizia con un torello composto da cinque giocatori che comprendono anche Insigne ed il muovo idolo della folla azzurra Victor Osimhen. Il talentuoso nigeriano dimostra già di avere buona tecnica. Il classico torello poi si allarga a tutta la rosa azzurra presente a Castel di Sangro. Torello che serve per esercitare le qualità non solo tecniche ma anche aggressive del gruppo. Dopo questo classico esercizio la squadra divisa in tre gruppi di 15 elementi della rosa. Gattuso osserva tutti e tre gruppi con calma olimpica ma grande determinazione. Solo a svolgere lavoro differenziato è Mario Rui che avverte qualche piccolo problema al ginocchio. Preoccupazione subita rientrata perché il terzino portoghese subito dopo è rientrato nel gruppo ad allenarsi. La squadra azzurra dopo un’altra sessione di Torello inizia l’allenamento con i tipici esercizi fisici che terminano con lo stretching. Allenamento pomeridiano che si è svolto solo con il pallone. La prima partitella viene effettuata a campo ridotto nella metà campo di destra. Si gioca ad un massimo a due tocchi È un tipico allenamento specifico per migliorare il pressing alto e per velocizzare il gioco. Dopo questo lavoro specifico il mister di Corigliano Calabro organizza un quadrangolare A giocarsi la pagnotta son le squadre munite di pettorina verde scuro. bianco, arancio e giallo. In quest’ultima giocano insieme Mertens, Insigne ed Osimhen. Forse un ‘anticipazione di quello che sarà il trio d’attacco del Napoli. Nella prima sfida tra arancioni e bianchi. Da notare una sassata di Luperto. Anche Milik segna tra i bianchi. Nella seconda sfida entra in scena il “cecchino” Osimhen. Il nigeriano già si fa notare per la propensione al goal e allo scambio soprattutto con Insigne. Il fuoriclasse di Frattamaggiore è giù in gran spolvero, per la felicità di chi lo critica e non capisce niente di calcio, Colpisce una traversa piena. Saranno i critici iettatori. Raddoppia Osimhen e sul campo calano applausi a go goal. Ancore Lorenzinho la stella azzurra che con un pallonetto beffa il portiere di turno. Nella terza sfida da notare una prodezza di Lozano ed una papera di Ospina. Dopo l’ultima sfida a campi ridotti con i giocatori non impegnati nelle partitelle a fare da sponda per velocizzare il gioco, il Napoli termina questa seduta pomeridiana con un intenso. Dalle prime immagini si può affermare senza ombra di dubbio che Ringhio sta provando a riportare stretching Mertens nel ruolo che svolgeva prima, nell’era Benitez e nelle prime partite con Sarri, Insigne è in gran spolvero e Osimhen può diventare il gringo azzurro per il suo fiuto del goal. Milik può andare via se questo è Victor Osimhen il nuovo idolo della torcida azzurra