Buone notizie dalla Campania

Buona situazione nella regione campania quella che si è creata ieri per quanto riguarda l’emergenza Cv19. Ieri c’è stato un incremento di 22 guariti rispetto al 29 aprile( 29,2%). In totale ci sono 1291. C’è stato un incremento anche tra i pazienti in isolamento domiciliare e che sono pari a 27 pazienti in più( 51,1%).In totale ci sono 2260 pazienti. I ricoverati con sintomi hanno subito un decremento di 34 pazienti( 1.1%) In totale ci sono 484 pazienti ricoverate on sintomi. In terapia intensiva ieri ci sono due pazienti in meno ( 0.8%) In totale ci sono 29 pazienti. Oggi la bella notizia è che non ci sono morti(8,1%).In totale ci sono 350 morti dall’inizio della pandemia.