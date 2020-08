I voti della disfatta giallo-blu: Il peggiore Caserta

Provedel 6 – Non ha nessuna colpa sui tre goal. Elemento valido, serie e portiere affidabile venuto tra lo scetticismo totale che ha saputo integrarsi con lo spirito stabiese.

Fazio 5,5 – senza infamia né lode

Tonucci 6,5 – Guerriero vichingo , è stato l’ultimo ad arrendersi anche quando i crampi gli davano fastidio.

(Dal 73’ Germoni sv).

Allievi 5,0 Ingenuità giovanile ma sempre grave ingenuità che macchiano una prova incolore e titubante.

Ricci 5,0 Timido nelle fasi offensive .

Addae 4 – Orribile primo tempo del centrocampista stabiese. Regala palloni su palloni al Cosenza.

(Dal 56’ Cissé 5 sfortunato nel mettere in gioco l’attaccante del Cosenza che puntualmente segna.).

Calò 7,5 Migliore in campo per tutto Deve per migliorare ancora giocare con due mediani di spinta. Con cross, calcio d’angolo, punizioni è l’ultimo ad arrendersi. Tenta più volte la via del goal Salva sulla linea quando Rinviere tenta la via del goal

Mallamo 5 – Non si capisce quando vuole giocare o meno. Al suo attivo un rigore sbagliato per insufficienza.

Canotto 5,5 – Si muove molto sul fronte d’attacco, manca solo l’ultimo passaggio in fase di rifinitura

(Dal 79’ Bifulco sv)

Forte 6 Il Leone è l’ultimo ad arrendersi Un suo tiro, uno solo che colpisce la traversa ed un poco di movimento.

Di Mariano 6 – Gioca forse La sua migliore partito Colpisce anche un palo

(Dall’80’ Rossi sv)

Caserta voto 3 : Allenatore così confuso mai la Juve Stabia avevo avuto. Sbaglia tutto. Nelle prime partite dopo la ripresa sbaglia non solo nell’allestire una formazioni, ma a gara in corso sbagli i cambi e lo Stabia precipita serie C