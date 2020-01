I tifosi su Rhamani:” Buono per la B”

Nel primissimo pomeriggio il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Amir Rrahmani, difensore classe ’94 che arriva dall’Hellas Verona, club al quale resterà in prestito fino al termine di questa stagione. Come ha accolto la notizia l’ambiente partenopeo? Alla news postata dalla società su Twitter ci sono tanti commenti che certificano una divisione dei tifosi. C’è chi ci scherza: “Ah, è buono per l’anno prossimo in B”, visto l’andamento del Napoli attuale. E c’è chi invece fa i complimenti: “Abbiamo tanti infortunati, in difesa siamo imbarazzanti, servirebbe già ora”. E poi c’è chi fa ironia: “L’avete preso già ammutinato o normale?”.