I misteri del virus: pesanti indiscrezioni dagli Usa su ciò che avrebbe favorito la diffusione del convid 19

Di Vincenzo Famiglietti

Su cosa ci sia dietro la diffursione del Convid 19 è calato un velo di silenzio nel mondo. I due paesei che conoscono, di sicuro, la verità tacciono e si nascondono dietro deprecabili barriere di omertà: Cina e Stati Uniti. Ma, intanto, proprio negli Usa girano insistenti voci molto interessanti e allarmanti. Esse sono state riportate da media alternativi, non gli organi d’informazione tradizionali per intenderci ma cosidetti di controinformazione, cioé chi cerca strade differenti dalle notizie ufficiali. Ebbene ne emergerebbe uno scenario inquietante.

Secondo questi bene informati americani, i cinesi- ed è di dominio pubblico- stanno sviluppando un nuovo sistema di comunicazione legato soprattutto alla rete della telefonia mobile, e non solo, denominato 5g.

E di qui parte una rete di terribile sospetti su quanto questa tecnologia 5g possa nuocere alla salute umana, indebolirne le difese immunitarie e lasciare via libera ai virus, fra i quali emerge il terribile convid 19.

Secondo queste indiscrezioni che arrivano dagli Usa, patria sperimentale di questa tecnologia 5g sarebbe stata proprio Wuhan, città di origine della pandemia che terrorizza il mondo. E la prima azienda mondiale che avrebbe cominciato ad usare il modulo 5g è Huwaei. La tecnologia 5g propone un avanzamento delle abituali modlaità comunicative, fra le quali il riconoscimento facciale dei telefonini ed una serie ipertecnologica di innovazioni. A tal proposito, le fonti Usa interpellate dicono di evitare assolutamente di acquistare telefonini con tecnologia 5g, perché molto pericolosi per la salute. Frattanto, le aziende di comunicazione avrebbero già lanciato un’intensa campagna pubblicitaria collegata all’avvento del 5g, come per esempio la consegna gratuita di un modem casalingo per la rete fissa. Ma attenzione, dicono sempre questi presumibili bene informati: anche i modem domestici 5g ci metterebbero in continuo contatto con onde elettromaghetiche altamente nocive.

Quindi, il virus si sarebbe-sussurrano-sviluppato nella città cinese di Wuhan, laboratorio sperimentale per la nuova tecnologia 5g che avrebbe abbassato le capacità difensive di ogni organismo umano. E non solo. In Lombardia, negli ultimi mesi, c’è stata una diffusione capillare, più che in altre regioni italiane, di ripetitori per il 5g e guada caso, mai come lì tanta gente si è ammalata. In Campania molto meno, equazione facile: meno ripetitori 5g-sempre secondo queste teorie alternative- e meno ammalati.

Negli Usa girerebbe un vido nel quale un famoso ricercatore critichi duramente i profeti del 5g, incolpandoli di aver promosso a livello mondiale una rete che attaca duramente gli uomini.

Addirittura negli Usa, gli stessi accusano che molti ripetitori di onde 5g sarebbero stati installati sui tetti di molti edifici scolatici.

E a conti fatti il problema sarebbe il seguente: il sistema 5g si baserebbe su onde dannose per la salute, che indebolirebbero il sistema immunitario a tal punto da innescare questo virus mostruoso, che secondo gli stessi scienziati non convenzionali Usa, non sarebbe alieno ai nostri organisimi, ma già presente negli umani., però solo attivato dal default del sistema immunitario dovuto all’effettto dannoso delle onde 5g. Soprattutto per le persone dalle difese immunitarie più deboli, come gli immunodepressi, coloro che sono afflitti da problemi cardio-respiratori e soprattutto gli anziani.

Altre notizie di sottobanco americane prospettano scenari foschi per il futuro dell’umanità. Che poteri occulti avrebbero teorizzato, e messo in pratica, una riduzione della popolazione mondiale pari al 20% per effetto di una pademia. Si direbbe che la famiglia Rothschild, potentato americano di origine tedesche ed ebraiche- uno dei 12 gruppi familiari appartenenti al gruppo deli Illuminati- avrebbe previsto ben 10 anni fa, e in un documento pubblico, una grave epidemia per il mondo.

Finanche un video dei Simpson, del 1989, nota serie di cartoon statunitensi, avrebbe previsto l’arrivo del virus. Alcontempo, cosa accade negli Usa? Cosa fanno autorità e media?

L’amministrazione Trump si distingue per lo scaricabarile con il governo cinese sull’origine del virus, alcuni giornali più indipendenti come il Ny Times ed il Washingotn Post mettono in risalto le colpe del governo di Pechino che avrebbe nascosto al mondo la gravità della situazione, non derivata da un passaggio pipistrello-umani ma da una drammatica infezione nata negli insicuri centri di ricerca di Wuham, dove si manipolano vari virus fra i quali il Convid 19.

Intanto in America, la gente si è incazzata ed è scesa in piazza, ma in Italia non se ne sa nulla. Qualche giorno fa in Michigan 50 mila cittadini hanno inscenato una singolare protesta, e pacifica: in auto e a motori spenti hanno intasato il traffico e suonato i clacson. Ma di quanto accaduto, nessun giornale italiano (ma figuriamoci!) né europeo ha riportato un rigo. Al tempo stesso, alcuni media Usa stanno precisando che “nessuno muore più di cancro ma solo di conoravirus”. Il Teleggraph, però giornale britannico con sede a Londra, giorni addietro ha indicato, per esempio, che appena il 12% delle morti in Italia sarebbe riconducibile all’infezione.

E sempre queste fonti Usa sottolienano, come mai il virus abbia flagellato solo la città di Wuhan ma abbia appena sfiorato Pechino, capitale politica della Cina, e Shangai, capitale economica del paese.

E il resto del mondo?

Forse sarebbe diventato solo un laboratorio di esperimenti per valutare l’impatto delle onde 5g sul sistema immunitario. Ed in questo, come scrivemmo in queste pagine agli inizi di marzo, l’Italia sarebbe stata un riferimento significativo, e per la densità di popolazione, e per la fragilità del sistema sanitario e soprattutto politico. E si cita pure un altro esempio: da un mese e mezzo non si sarebbero più fatti esperimenti, a livello mondiale, con le famose scie chimiche che invadevano i cieli. Perché forsse i potentati della scientza si sarebbero tutti concentrati sul rapporto umanità-convid.

Infine, le stessi fonti americane parlano di un terrificante progetto degli Illuminati (società massonica creatasi in Baviera nel 1700, ndr), ovvero la drastica riduzione della popolazione mondiale. Ed anche di alimentare il distacco-grazie alla pericolosità del convid- fra persone della stessa famiglia, di isolare gli individui. Il tutto per creare un nuovo ordine mondiale.

Sarà mai vero? Noi ne abbiamo riportato le fonti per motivo di alta discrezionalità e segretezza, e senza dubbio è angosciante questo scenario, ma in questo mondo bislacco c’è da aspettarsi di tutto. Dai poteri forti ovviamente.