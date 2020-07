Hysaj: “Rinnovo? Napoli è casa mia , ma …..!”

Mercato? Sto benissimo, sono sereno e si vede in campo, Napoli è casa mia, me la godo fin quando ci sarà il rinnovo oppure no, nel calcio non si sa mai. Parlare con la società a fine stagione? Si, c’è ancora una partita importante”.