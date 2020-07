Hysaj:” Ecco a chi dedico il mio primo goal!”

Elseid Hysaj, protagonista del primo tempo di Napoli-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn: “Sono molto contento per questo primo gol con la maglia azzurra, molto più bello! Non c’erano i tifosi ma me lo godo lo stesso, lo dedico a mia moglie, mia figlia e la mia famiglia, spero ce ne siano altri.