Gravina :” Spero di continuare il campionato!”

Gravina a “Che tempo che fa ” ha rilasciato un’intervista.Argomento ripresa del campionato Ecco le sue parole.

Cosa state facendo per riaprire il campionato ?

Stiamo vedendo come fare per riprendere il campionato Ci sono tante correnti di pensiero. C’è chi vorrebbe chiudere il campionato chi invece vorrebbe continuarlo. Io spero di continuare e ci sono diverse ragioni, Le ragioni per le quali faccio riferimento sono tante e sono l’opportunità e la possibilità. Spero che per giugno l’Italia possa avere la possibilità di vivere un momento di sollievo a quello che sta vivendo adesso. Ho fatto riferimento ad elementi oggettivi e mi riferisco ai contenziosi con gli avvenimenti sportivi europei e questo potrebbe generare dei problemi giuridici