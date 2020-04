Gravina:” Se decidesse il governo sarei sollevato”

Gravina a “Che tempo che fa ” parla della situazione del calcio italiano e dice la sua cruda e amara verità

Se il governo dicesse di fermarsi starebbe più tranquillo?

La decisione spetta al governo. Lo accoglierei con sollievo. Non potete immaginare il dramma che sto vivendo nel reggere quasi in isolamento questa battaglia. Il calcio italiano non è una nomade che vive in maniera separata da altri categorie del nostro paese e non vive come una nomade dagli altri istituzioni internazionali Noi facciamo parte delle 55 federazioni europee e delle 211 mondiali. C’è un sentimento che è la speranza.