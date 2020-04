Gravina: “Non sarò io il becchino del calcio italiano”

Gravina ha rilasciato un’intervista a Che tempo che fa parla del futuro del calcio italiano e dice:

Il tema della positività di un giocatore potrebbe fare chiudere il calcio definitivamente?

Una scelta di questo tipo comporta delle responsabilità di chi li assume molto gravi. Io non posso essere il becchino del calcio italiano. Quindi ho la responsabilità di difendere il movimento del calcio anzi del movimento sportivo perché hanno ragione i vari sportivi. Non si può chiudere un’azienda come il calcio o come lo sport pure se queste rispettano tutte le procedure di sicurezze