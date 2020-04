Gravina:” Il calcio ripartirà insieme con il paese!”

Gabriele Gravina, presidente della Figc ha rilasciato un’intervista alla Repubblica. Ecco le sue parole sulla riapertura del campionato:

il direttore dell’Iss, Rezza, è contrario al ritorno in campo. È un parere che vi condizionerà?gravina

“Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va po..