Gradito arrivo a Castel di Sangro

Visita istituzionale a Castel di Sangro per il Napoli. Sergio Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana, ha fatto visita nel ritiro partenopeo in Abruzzo, come mostrano gli scatti che lo ritraggono in compagnia di Edoardo De Laurentiis e Rino Gattuso, foto pubblicate sui social dal club azzurro.