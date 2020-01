Giuntoli:”Obiettivi? Ritrovare serenità”

Giuntoli a Sky

Quali sono gli obiettivi?

E’ presto per gli obbiettivo dovremo ritrovare serenità, qella serenità che abbiamo perso dobbiamo cercare di fare il meglio per vincere e per risalire la china.Ecco questo è il nostro obiettivo attuale