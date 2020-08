Giuntoli:” Osimhen e Rrahmani?Vi dico le loro caratteristiche”

Nella conferenza di presentazione dei neo acquisti azzurri Giuntoli ne traccia le caratteristiche.

Giuntoli, ci dice una caratteristica di entrambi che l’hanno convinta? “Loro hanno entrambi velocità ed applicazione”.

Giuntoli, ci sono rinnovi in programma dopo Zielinski? “Il mercato ed i rinnovi vanno di pari passo, le richieste di un giocatore sul rinnovo vanno anche in base alle richieste che ha sul mercato. Non a breve, ma vediamo come si svilupperà il mercato”.