Giuntoli:” Meret?Non c’è niente da smentire. E’ contento”

Giuntoli risponde sull’equivoco iniziale del Napoli. Il portiere del Napoli. Si parla di Meret.

Giuntoli, possiamo fare chiarezza su Meret?

“Ho letto, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto ogni giorno, ci siamo impegnati a fare altro. Ci siamo incontrati con l’agente, siamo stati 2 ore con l’agente e per 1h e 50 s’è parlato di altro, ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia deve fare ancora uno step e può farlo con noi”.

Giuntoli,

ci darà un giorno in cui ci darai un annuncio? “Il mercato deve ancora cominciare, è la verità, fino a quando non tornano dalle nazionali non è possibile neanche parlarci, sono tutte situazioni molto lontane per adesso”.