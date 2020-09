Giuntoli:” Koulibaly? Ho mandato un sms ad un giornale inglese

Giuntoli nella conferenza di chiusura ha risposto sulla trattativa Koulibaly

A Giuntoli su possibili giocatori al Pescara:

“Con Sebastiani c’è un ottimo rapporto sin dai tempi di Insigne, ci ha chiesto dei giocatori tra Ciciretti, Palmiero, Machach, Tutino, difficile in verità Tutino che ha davvero tante richieste, per gli altri ne possiamo parlare”.

Direttore, per Koulibaly vi state avvicinando alle condizioni del City? Interviene ADL:

“Ho dato una risposta via sms, un giornale inglese mi ha chiesto mezz’ora fa e gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per il problema Jorginho, quindi come può alimentarsi una negoziazione seria per un giocatore?”.