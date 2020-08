Giuntoli:” Ecco cosa voleva dire il mister su centrocampo”ballerino”

Giuntoli spiega a modo suo cosa voleva dire il mister quando parlava di un centrocampo ballerino.

Giuntoli, centrocampo forse ballerino difensivamente, si interverrà sul mercato?

“Il mister con ballerino non intendeva il centrocampo, ma si difende e attacca in 11, non voglio essere scontato però nella risposta. Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene non solo con i nuovi, ma con un atteggiamento di tutta la squadra e non sempre col mercato si può lavorare per migliorare delle cose, non basta mettere uno che ha contrasto, corsa e palleggio, altrimenti bisognerebbe prenderlo dal Real. Tutti vogliamo tutto, ma dobbiamo lavorare sulle nostre forze, economiche che sono incredibile per quanto abbiamo investito, un girone di ritorno importante, poteva essere importantissimo con delle motivazioni che poi inconsciamente sono venute meno”.