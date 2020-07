Giuntoli:” A Barcellona per fare bella figura. Koulibaly? Nessun offerta ora”

Giuntoli a DAZN

il Sassuolo come test anti-Barcellona?

Il nostro intento è di fare bene tutte le partite e di fare una bella figura a Barcellona. Vedremo cosa riusciremo a fare

Koulibaly?

Non abbiamo offerte per Kalidou. Non abbiamo fretta di prendere decisioni e poi valuteremo la situazione globalmente