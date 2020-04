Giuffredi:” Nessun presidente si prenda la mano con tutto il braccio!”

Il procuratore di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui ,Giuffredi ha rilasciato un’intervista al Mattino. L’intervista è stata riportata dal Mattino di oggi. Ecco le sue parole rivolte ai presidenti

Tutti d’accordo?

«Faccio fatica a immaginare che ci sia chi dica no. Ma nessun club e nessun presidente si deve prendere la mano con tutto il braccio approfittando di questa situazione. I giocatori se sanno che hanno un presidente in buonafede sono i primi ad andargli incontro. Non ho sentito nessuno lamentarsi se questo mese lo stipendio non arriverà.Ma certo, non si può pretendere di chiedere la rinuncia a 4 mesi come da accordo collettivo in Lega Calcio. Ecco, quello è un caso di prendersi il braccio con tutta la mano…».