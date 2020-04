Giuffredi:” Ecco cosa devono fare i giocatori!”

«I calciatori non alzano muri nella decurtazione degli stipendi. Non vivono su un altro pianeta, sanno bene quale è la situazione che li circonda. Ma una parte di questi soldi a cui rinunciano finisca nelle tasche dei giocatori di serie C e di serie D».

Mario Giuffredi è uno dei signori del mercato. È il manager di una ventina di calciatori di serie A e tra questi Hysaj, Rui e Di Lorenzo, oltre a Veretout, Biraghi, Conti. Giuffredi,Ha rilasciato un’intervista che il Mattino di oggi ha riportato.

il sistema calcio è a un passo dall’andare in tilt?

«Il momento è tragico, inaspettato per tutti, con un impatto economico ancora difficilmente quantificabile, anche se si dovesse tornare a giocare. Se poi il campionato finisse sarebbe una vera catastrofe. E allora tutti quelli che fanno parte di questo mondo devono capire che bisogna rinunciare a qualcosa. E tutti, ripeto tutti, lo hanno capito».