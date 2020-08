Giuffredi:” Di Lorenzo e Mario Rui hanno firmato. DeLa? Non si tira mai indietro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui: “Ieri è stato firmato il rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui con il Napoli. Mario Rui è una grande soddisfazione, negli anni ha dimostrato di essere importante per la squadra. Ad oggi ha acquisito grande credibilità all’interno dello spogliatoio. Di Lorenzo è stato un adeguamento ed un prolungamento, troppe critiche a De Laurentiis, ma in quanti avrebbero adeguato e prolungato il contratto ad un calciatore che ha già 4 anni di contratto? Lui non si è tirato indietro nei confronti del calciatore, è aperto al dialogo, non è da tutti fare quello che fa lui”.giuffredi